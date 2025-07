Calhanoglu esce e un altro turco entra? Per l’Inter nuovo nome!

Il futuro di Calhanoglu sembra essere sempre più lontano dall’Inter, con il pressing del Galatasaray che si fa più insistente. E in casa nerazzurra si pensa già al sostituto. Dal Portogallo lanciano un nuovo profilo, che lo stesso Calha conosce molto bene.

NOME NUOVO – Nei prossimi giorni il futuro di Calhanoglu si chiarirà una volta per tutte. L’Inter ha ricevuto una prima proposta da 17 milioni di euro dal Galatasaray, considerata troppo bassa dalle parti di Viale della Liberazione. Ma dopo lo strappo arrivato nelle ore immediatamente successive a Inter-Fluminense tra il turco, il capitano Lautaro Martinez e il presidente Beppe Marotta, tutto fa pensare che difficilmente la rottura potrà risolversi e che prima o poi si troverà una quadra affinché Calhanoglu lasci Milano per tornare in Turchia. L’Inter già pensa al sostituto. Oltre ai nomi di Ederson, Richard Rios e Rovella, occhio al nuovo profilo che spunta dal Portogallo: ossia Orkun Kocku. Si tratta del centrocampista del Benfica, turco e compagno di Nazionale proprio di Calha.

Un amico di Calhanoglu per il post Calha all’Inter: Kocku

CONCORRENZA E PREZZO – Kocku dovrebbe lasciare il Benfica in questa finestra estiva di calciomercato. Sono diverse le squadre sul centrocampista 24enne. Oltre a Galatasaray e Fenerbahce, occhio anche alla Roma in Italia e in Inghilterra a Manchester United e Tottenham. Secondo A Bola, il ragazzo gradirebbe la metà Inter. Il Benfica, nonostante abbia messo sul giocatore una clausola rescissoria da 150 milioni di euro, lascerebbe andare Kocku per 40 milioni di euro.