Calhanoglu e l’Inter, storia di un lungo addio: ci sono tre scenari – TS

Il rapporto tra Calhanoglu e l’Inter, scrive Tuttosport, si è incrinato in quest’ultimo anno e adesso le due strade potrebbero separarsi. Ecco gli scenari possibili.

RAPPORTO INCRINATO – Da centralissimo a quasi fuori dal progetto. Hakan Calhanoglu e l’Inter potrebbero dirsi addio in quest’estate 2025. Il loro rapporto si è tanto incrinato nell’ultimo anno. Come riferisce Tuttosport, tutto è iniziato dal flirt della scorsa estate tra il regista della nazionale turca e il Bayern Monaco. In mezzo c’è stato il guaio con gli ultras della curva interista e le intercettazioni che hanno imbarazzato il club, con tanto di squalifica per lo stesso giocatore e infine i continui guai muscolari, che lo hanno precluso più volte dal campo. Tuttora Calha si trova al Mondiale per Club negli USA ma ai box. Inoltre, il padre “calcistico” Simone Inzaghi, colui che gli ha trasformato la carriera trasformandolo da mezzala incostante a super regista, ha fatto le valigie in direzione Arabia Saudita. Nel 3-4-2-1 di Chivu, c’è da trovare una collocazione tattica che ad oggi non c’è.

Le tre vie sul fronte Calhanoglu-Inter: da considerare pure la permanenza

VIE – Su Calhanoglu c’è forte il pressing del Galatasaray. I turchi però non vogliono al momento arrivare ai 25-30 milioni di euro richiesti dall’Inter per lasciarlo partire. Se dovesse andare, allora i nerazzurri si fionderebbero su Ederson, anche se rimane aperta anche la pista Rovella. Infine, esiste anche una terza strada: ossia permanenza a Milano per una stagione in surplace: tra un’estate sarebbe più facile trovare una soluzione per Calhanoglu. L’importante è che Chivu abbia a disposizione quello vero e non un giocatore focalizzato esclusivamente sul Mondiale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino