Calhanoglu, è la settimana della verità: l’Inter pretende chiarezza – CdS

Dopo giorni di apparente quiete, il futuro di Hakan Calhanoglu torna improvvisamente al centro dell’attenzione in casa Inter. Il regista turco, reduce da un’estate agitata tra acciacchi fisici e voci di mercato, si ritrova ancora una volta al bivio: restare a Milano o cedere al fascino del ritorno in patria?

RESTI O VAI VIA? – Dopo il Galatasaray, ora è il Fenerbahce a mostrare un concreto interesse per Hakan Calhanoglu. Ma i presupposti non sembrano cambiare: l’Inter non è disposta a trattare per meno di 30 milioni di euro, mentre il club di Istanbul si fermerebbe a un massimo di 20, ben al di sotto della valutazione fatta da Marotta e Ausilio. A rendere ancora più delicata la situazione è l’assenza di segnali diretti da parte del giocatore. Calhanoglu non ha mai comunicato ufficialmente alla società la volontà di lasciare Milano, e per questo motivo l’Inter continua a considerarlo parte integrante del progetto tecnico. Ma con il ritiro fissato per sabato, la società nerazzurra pretende chiarezza entro pochi giorni: la dirigenza vuole partire con le idee chiare e una rosa definita, evitando ambiguità che potrebbero minare l’unità del gruppo.

Calhanoglu, ora devi decidere! Una risposta entro una data

RITORNO – Mercoledì Calhanoglu è atteso alla Pinetina e già da domani potrebbe sottoporsi ai controlli al polpaccio, dopo il forfait al Mondiale per club e il rientro anticipato dagli Stati Uniti. In viale della Liberazione nessuno ha dimenticato gli assalti del Bayern e delle squadre saudite negli scorsi anni, rientrati grazie alla volontà del giocatore di restare e a un prezzo del cartellino ritenuto inaccessibile. Anche questa volta, l’Inter è pronta a rimanere ferma sulle proprie richieste. Ma stavolta sarà Calhanoglu a dover fare il primo passo: se davvero vuole continuare a essere un punto fermo del progetto nerazzurro, dovrà dirlo chiaramente.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia