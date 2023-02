Calhanoglu e Bastoni, avviati i contatti per il rinnovo! Sirene inglesi per uno dei due – SM

L’Inter ha già avviato i contatti con Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni e i rispettivi procuratori per quanto riguarda il rinnovo dei loro contratti. La dirigenza vuole chiaramente evitare quanto successo già con Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, c’è stata apertura da parte di entrambi i giocatori, ma per uno in particolare si sono fatti avanti club inglesi.

CONTATTI AVVIATI – La dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti per i rinnovi di contratto di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, entrambi in scadenza nel 2024. I due giocatori sono felici all’Inter e vorrebbero rinnovare e per questo motivo filtra ottimismo per raggiungere un’intesa finale. Per il difensore in particolare c’è una proposta fino al 2027 a 4,5 milioni, ma potrebbero non bastare perché Manchester City, Manchester United e Chelsea sono fortemente interessate al ragazzo e potrebbero proporre un ricco contratto da 6 milioni a stagione.