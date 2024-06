Non solo Calhanoglu: due situazioni da gestire per l’Inter – TS

Non solo Calhanoglu, spiega Tuttosport, l’Inter si ritrova a dover gestire più situazioni nel giro di una settimana. Da Frattesi, che freme, a Martinez e i contatti con il Genoa.

CONTATTI – Il caso Calhanoglu è piombato dall’alto a sorpresa. In casa Inter però, si sta cercando di definire le altre operazioni: da un lato si vuole chiudere – spiega Tuttosport – la quadra col Genoa per il portiere Josep Martinez mentre dall’altro invece, c’è il mal di pancia manifestato da Davide Frattesi. Tra Inter e Genoa, spiega il quotidiano, sono previsti nuovi contatti in settimana per individuare un’eventuale nuova contropartita se Oristanio insistesse per andare al Venezia.

Non solo Martienz: Frattesi si agita

MAL DI PANCIA – Per quanto riguarda invece il mal di pancia di Davide Frattesi, il centrocampista azzurro impegnato in Germania con l’Italia, ha manifestato il disappunto con il suo agente passato in sede per conoscere da vicino la questione. L’ex Sassuolo è preoccupato per l’arrivo di Piotrz Zielinski e chiede più spazio a Simone Inzaghi. Daniele De Rossi lo sogna alla Roma, ma l’Inter valuta il suo cartellino non meno di 45 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini