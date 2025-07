Calhanoglu domani a Milano (con altri 3): momento verità? – CdS

Nella giornata di domani l’Inter riabbraccia quattro giocatori, tra cui Hakan Calhanoglu. Il turco, il cui futuro rimane ancora da chiarire, domani ritorna nella city milanese insieme ad altri tre compagni. Probabilmente sarà il momento della verità.

RIENTRO – Dopo il breve soggiorno a Istanbul per uno spot pubblicitario, come raccontato ieri (vedi articolo), nella giornata di domani, Hakan Calhanoglu è atteso a Milano. Il turco, insieme ad altri tre compagni (Yann Aurel Bisseck, Piotr Zielinski e Benjamin Pavard), si sottoporranno a delle visite per capire l’andamento dei rispettivi infortuni. Tutti i quattro, infatti, non hanno giocato neanche un minuto al Mondiale per Club. Il 26 poi partirà il vero e proprio raduno ad Appiano Gentile. Gli occhi saranno puntati proprio sul numero 20 turco, che fin qui ha vissuto un’estate piuttosto tribolata tra battibecchi a distanza con Lautaro Martinez e Marotta, l’andirivieni con il Galatasaray e adesso con le avances del Fenerbahce.

Domani probabile confronto Inter-Calhanoglu per chiarire il futuro

CONFRONTO – A proposito di offerte e futuro, nella giornata di ieri, il presidente Beppe Marotta, intercettato dopo la presentazione del nuovo sponsor nerazzurro (vedi articolo), ha parlato di “offerte fantomatiche” relative al giocatore. Domani l’Inter lo riabbraccerà e probabilmente ci sarà anche quel benedetto confronto che chiarirà una volta per tutte la sua posizione. Intanto, il fronte Fenerbahce è da ritenersi aperto.

