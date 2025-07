Calhanoglu, interrotti i contatti! L’Inter ha fatto la sua richiesta – TS

Dopo le tensioni interne rese pubbliche da Lautaro Martinez e Marotta, i contatti tra Inter e l’entourage di Calhanoglu si sono interrotti. L’Inter ha fatto la sua valutazione per l’eventuale addio del turco.

TENSIONE – La “telenovela Calhanoglu” prosegue senza colpi di scena, come una partita bloccata in cui nessuna delle due squadre osa attaccare. L’Inter da una parte e l’entourage del giocatore dall’altra, in attesa che qualcuno apra il gioco. Dopo alcune tensioni interne e l’uscita pubblica di Lautaro e Marotta, i contatti tra il club nerazzurro e l’agente del giocatore si sono interrotti. Il Galatasaray ha mostrato interesse, ma l’Inter ha fissato inizialmente una valutazione di 40 milioni di euro, sapendo però che il reale prezzo di uscita potrebbe aggirarsi sui 25 milioni. Il club turco, intanto, non intende superare i 15-20 milioni e valuta anche l’alternativa Gundogan.

Calhanoglu-Inter, contatti in stallo! C’è anche l’estate di mezzo

FERMI – La situazione tra l’Inter e Hakan Calhanoglu è in stallo. Il turco, da parte sua, non ha mai chiesto la cessione e al momento è in vacanza con la famiglia dell’amico Kaan Ayhan (giocatore del Galatasaray), mentre dalla Turchia circolano voci false a lui attribuite. La trattativa resta bloccata e tutto dipenderà da chi farà la prima mossa: il club interessato o, eventualmente, il giocatore.

Fonte: Tuttosport – Ivan Cardia