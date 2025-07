Calhanoglu, primi contatti tra Inter e Galatasaray: condizioni chiare! – SM

Si compie un nuovo passo nella vicenda Calhanoglu-Galatasaray. Il club turco ha contattato i nerazzurri, che fanno valere la propria posizione.

PRIMI CONTATTI – Si apre un nuovo capitolo della ‘telenovela’ Calhanoglu-Galatasaray. Dopo le avance del club turco, i silenzi del centrocampista e gli screzi con il capitano nerazzurro, nelle ultime ore c’è stato un nuovo passo nella direzione dell’addio all’Inter. Stando a quanto riporta SportMediaset, infatti, la società di Istanbul ha intrecciato i primi contatti con la dirigenza nerazzurra chiedendo informazioni sul calciatore. C’è adesso, quindi, qualcosa di più concreto rispetto alle scorse settimane fatte di rumors e supposizioni.

Inter e Galatasaray al tavolo? Il quadro sull’operazione Calhanoglu

LE TRE PARTI – La posizione dell’Inter è piuttosto chiara. Il club nerazzurro, infatti, è disposto a lasciar partire Calhanoglu in direzione Turchia, ma solo alle proprie condizioni economiche. Dal canto suo, il centrocampista classe ’94 è particolarmente ingolosito dal ritorno in patria, incentivato anche dalla volontà di suo padre. Per il Galatasaray, però, la trattativa non è così semplice. Molto, infatti, dipende da diversi fattori, soprattutto da quello che porta il nome di Victor Osimhen. Il club di Istanbul, infatti, ha messo gli occhi – insieme all’Al Hilal – sull’ambitissimo attaccante del Napoli, il cui futuro è ancora tutto in bilico.