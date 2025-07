Calhanoglu chiude il cerchio con l’Inter: confronto interno ad Appiano Gentile! – TS

Il primo giorno di Hakan Calhanoglu ad Appiano Gentile riporta il sereno con l’Inter. Il centrocampista turco, dopo le dichiarazioni ai media, si confronta direttamente con la dirigenza.

TUTTO RIENTRATO – L’attesa per il rientro di Hakan Calhanoglu, coincisa con l’inizio del pre-raduno dell’Inter, è finalmente terminata. Nella tarda mattinata di ieri ad Appiano Gentile è comparso il regista turco, sul cui futuro tanto si era discusso nell’ultimo mese. Con delle dichiarazioni coincise ma intense il calciatore ha spazzato via ogni rumors di mercato e qualsiasi speculazione sui dissidi interni con il capitano nerazzurro. Qualcosa, di fondo, c’è comunque stato. Non bisogna dimenticare, infatti, le parole al miele del padre del centrocampista nei riguardi del Galatsaray e l’incontro avvenuto tra il vice presidente del club turco e il dirigente dell’Inter Piero Ausilio, che si era rivelato un buco nell’acqua.

Calhanoglu, dalle parole di pace all’incontro interno con l’Inter: tutto quello che è accaduto ad Appiano Gentile nel primo giorno di raduno

PUNTO E A CAPO – E proprio Piero Ausilio riguarda l’indiscrezione lanciata da TuttoSport all’indomani del primo giorno di raduno di Calhanoglu. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il centrocampista turco e il dirigente dell’Inter avrebbero avuto un confronto interno nel corso della giornata trascorsa ad Appiano Gentile. Ausilio, infatti, è entrato – ed anche uscito – al centro sportivo nerazzurro proprio pochi minuti prima del calciatore. La giornata di ieri, dunque, sembra aver definitivamente – e finalmente – chiuso un cerchio, durato anche fin troppo a lungo. La gestione mediatica della faccenda è apparsa organizzata bene e ad hoc, considerando che, di norma, nessun tesserato può rilasciare dichiarazioni ufficiali ai giornalisti prima della propria giornata lavorativa. L’obiettivo, sponda Inter ma anche Calhanoglu, era quello di mettere un punto per iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna