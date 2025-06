Calhanoglu, a breve summit agente-Galatasaray: verifica su 2 punti

Ore importanti per quanto riguarda il futuro di Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter è corteggiato dal Galatasaray, che tra poco incontrerà l’agente Gordon Stipic ad Istanbul per valutare in particolare due temi.

SUMMIT A BREVE – Il futuro di Calhanoglu all’Inter è tutto da scrivere. Il pressing del Galatasaray è concreto e tra poco, scrive il collega tedesco di Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, la dirigenza turca incontrerà l’agente del regista numero 20 nerazzurro, Gordon Stipic proprio nella capitale a Istanbul. Verranno verificati in particolare due temi: quello relativo alle intenzioni del ragazzo, che secondo 433 sarebbero già chiare e definite, nonché il prezzo. L’Inter vorrebbe almeno 35-40 milioni di euro per lasciare andare il suo giocatore. L’incontro tra queste due parti sarà importante, con la Beneamata che aspetta ovviamente da Oltreoceano per poi decidere sul da farsi.

Calhanoglu e il Galatasaray: l’Inter ovviamente in ascolto

SVILUPPI – Comunque vada, Calhanoglu farà il Mondiale per Club con l’Inter e poi eventualmente deciderà se lasciare o meno Milano per approdare al Galatasaray. Al momento, il numero 20 è infortunato e dovrebbe rientrare a pieno regime per la seconda partita del girone contro l’Urawa Red Diamonds il prossimo 21 giugno alle 21 italiane. In caso di addio, i nerazzurri valuteranno gli eventuali sostituti.