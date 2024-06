Calhanoglu, bomba dalla Germania: sulla lista del Bayern Monaco!

Calhanoglu apprezzato in tutto il mondo e anche in Germania, dove sta disputando Euro 2024. Proprio il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul regista dell’Inter.

LISTA – Bomba dalla Germania e precisamente dall’affidabile e noto giornale tedesco della Bild. Il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Hakan Calhanoglu. il regista dell’Inter, 30 anni, si trova attualmente in Germania per giocare gli Europei con la sua Turchia. Buona la sua prima partita, con la nazionale di Vincenzo Montella che ha battuto la Georgia per 3-1. Il centrocampista nerazzurro ha giocato dal 1′ e con la fascia di capitano sul braccio. Occhio adesso al Bayern Monaco, che lo ha messo sulla propria lista in questa finestra estiva di calciomercato. D’altronde è uno dei migliori al mondo.

Calhanoglu fulcro dell’Inter e della Turchia: sirene Bayern Monaco

SIRENE TEDESCHE – Quando bussa alla porta un club come il Bayern Monaco ovviamente bisogna sempre stare attenti e cauti. I bavaresi, oltre ad avere un appeal straordinario, hanno anche tanta disponibilità economica. Il contratto di Calhanoglu però scadrà nel 2027 e ad oggi non c’è alcuna intenzione di separarsi dall’Inter. Anzi club e giocatore vanno all’unisono. Il turco ha già comunque giocato in Germania: prima al Kalshrue, poi all’Amburgo e al Bayer Leverkusen. Ed è proprio in Bundesliga che ha iniziato la sua importante carriera.