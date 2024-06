Calhanoglu, il Bayern Monaco ha una volontà chiara sul mercato

Il problema legato a Calhanoglu per l’Inter non riguarda solo il pressing del Bayern Monaco. Riguarda anche lo status attuale dei bavaresi. Su Sky Sport 24, Sugoni segnala perché bisogna fare attenzione a questa situazione.

IL RILANCIO – L’ultima stagione del Bayern Monaco è stata molto complicata. Non ha vinto la Bundesliga, andata all’imbattuto Bayer Leverkusen, dopo undici campionati consecutivi. Non solo: non ha vinto nemmeno un trofeo. Motivo per cui ora inizia la rivoluzione, con Hakan Calhanoglu fra gli obiettivi. Il problema, per chi non vorrebbe che l’Inter lo lasciasse partire, è che i tedeschi hanno tanta voglia di investire.

Calhanoglu-Inter, ecco cosa pensa il Bayern Monaco

L’OPERAZIONE – Nell’edizione mercato di Sky Sport 24, Alessandro Sugoni aggiorna: «È rimbalzato dalla Germania con molta forza questo interesse per Calhanoglu. L’Inter lo vuole tenere assolutamente, però poi sappiamo come vanno queste cose: molto dipende dal tipo di offerta, anche se l’idea dell’Inter è quella di andare avanti con Calhanoglu. Ripeto: il mercato molto spesso lo fanno le offerte, il Bayern Monaco ha grande forza economica e soprattutto grane voglia di fare investimenti per accontentare Vincent Kompany e far partire il nuovo corso alla grande. D’altronde non capita spesso che il Bayern Monaco chiuda la stagione senza vincere nulla, quindi da quel punto di vista sono a posto per dieci anni».