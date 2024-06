Calhanoglu, il Bayern Monaco fa sul serio: prima offerta all’Inter già pesante

Il Bayern Monaco vuole Calhanoglu e ha intenzione di formulare una prima offerta all’Inter. Che, stando a quanto arriva dalla Turchia, sarà già con una cifra notevole.

PEZZO PREGIATO – Il Bayern Monaco non molla Hakan Calhanoglu. Da venerdì è uscita la voce di un suo possibile passaggio in Germania, nel club principale della Bundesliga ma dove a oggi non ha mai giocato. Una voce che all’Inter non arriva certo nuova, perché stando a quanto appreso è un interesse già prospettato qualche mese fa. Ma che adesso si sta rifacendo avanti in maniera più concreta e con la possibilità di un’offerta a breve.

Calhanoglu-Bayern Monaco, offerta folle in arrivo per l’Inter

LA VOCE DALLA TURCHIA – A oggi non è (ancora) arrivata la proposta dai bavaresi, che però è probabile che venga formulata a breve. In patria, Fanatik afferma come sarà già subito pesante: settanta milioni di euro da depositare nelle casse dell’Inter. Un’offerta difficile da rifiutare, bisogna dirlo. Nel caso in cui dovesse andare in porto, Calhanoglu diventerebbe il terzo giocatore più pagato nella storia del Bayern Monaco. Oltre settanta milioni, i tedeschi hanno pagato solo Harry Kane dal Tottenham un anno fa (cento milioni) e Lucas Hernandez dall’Atlético Madrid nel 2019 (ottanta milioni).