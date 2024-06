Calhanoglu, il Bayern Monaco solo una scusa per rinnovare? Inter già chiara

Il “nuovo” tormentone estivo dell’Inter riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu, che nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza al Bayern Monaco (che tratta Joao Palhinha). L’interesse dei tedeschi non può essere utilizzato come una scusa per rinnovare e avvicinarsi all’ingaggio di Lautaro Martinez.

UNA STRATEGIA – Il Bayern Monaco ha manifestato (non con i fatti) interesse per Hakan Calhanoglu, ma non direttamente con l’Inter e neanche presentando un’offerta ufficiale. In attesa di far chiarezza sull’accaduto, l’Inter ritiene incedibile il centrocampista attualmente impegnato a Euro2024. Secondo quanto riportato da alcuni media sportivi, dietro l’interesse del club tedesco potrebbe nascondersi l’intenzione del procuratore di rinnovare ulteriormente il contratto del suo assistito. Questa situazione potrebbe rappresentare una strategia per richiedere un ulteriore prolungamento del contratto con un adeguamento economico, cercando di avvicinarsi alle cifre percepite da Lautaro Martinez.

INTER CHIARA – Da parte sua, l’Inter ha ribadito l’importanza di Calhanoglu per la squadra, ma si sente tutelata dal contratto che lega il giocatore al club fino al 2027, firmato appena l’anno scorso. Un ulteriore rinnovo contrattuale non è attualmente preso in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Il presunto interesse del Bayern Monaco, reale o meno che sia, non può essere utilizzato dall’agente del calciatore come leva per negoziare un nuovo contratto, considerando che l’accordo attuale scadrà quando il turco avrà già compiuto 33 anni.

Strategia o interesse reale, il club è fermo e pretende chiarezza

IN PRIMA PERSONA – L’epilogo della vicenda rimane incerto, ma è chiaro che Calhanoglu dovrà fare chiarezza sulla situazione il prima possibile. Calhanoglu è una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell’Inter e una sua eventuale cessione aprirebbe un grosso vuoto a centrocampo. Marotta e Ausilio non prenderanno in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di euro per un giocatore così cruciale. In questo contesto, l’Inter continua a monitorare la situazione con attenzione.