Calhanoglu, Bayern Monaco sì o no? L’Inter pretende chiarezza e fissa il prezzo – CdS

L’Inter continua a negare richieste da parte del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, anche perché per la dirigenza nerazzurra, il calciatore turco è incedibile. Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ribadisce che il calciatore andrà via solo se lo chiederà lui stesso, e a una cifra ritenuta spropositata.

DA CHIARIRE – Negli ultimi giorni, le voci di un possibile interesse del Bayern Monaco per Hakan Calhanoglu, attualmente impegnato con la nazionale turca a Euro 2024, hanno cominciato a circolare con insistenza. Tuttavia, l’Inter, per cui il giocatore è fondamentale nello schema di Simone Inzaghi, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal club bavarese. Anche lo stesso Calhanoglu non si è ancora espresso chiaramente sulle sue intenzioni future. La situazione richiede urgente chiarezza, e sarà lo stesso Calhanoglu a doversi esporre direttamente, senza ricorrere a canali informali o intermediari per lanciare messaggi. Per l’Inter, il tempo stringe e c’è bisogno di risposte rapide, poiché l’organizzazione della prossima stagione dipende anche dalla definizione di questa situazione.

IDEE CHIARE – Ad oggi, il Bayern Monaco non ha ancora fatto un passo ufficiale verso l’acquisizione del regista turco, ma i dirigenti interisti, Beppe Marotta e Piero Ausilio, sono già in stato di allerta, pronti a gestire qualsiasi evoluzione della vicenda. Il club tedesco sa bene cosa lo aspetta se decide di affondare il colpo: una trattativa non semplice, che richiede un investimento significativo. Nel frattempo, i tifosi nerazzurri e lo stesso club attendono che Calhanoglu chiarisca le sue intenzioni, sperando che il futuro del talentuoso centrocampista possa essere ancora legato ai colori dell’Inter.

Calhanoglu via dall’Inter? Solo se a volerlo è il calciatore

CESSIONE SOLO IN UN CASO – La posizione del club nerazzurro è già stata comunicata: se Calhanoglu dovesse esprimere la volontà di lasciare Milano, non verrà trattenuto contro la sua volontà. Tuttavia, il centrocampista turco dovrà portare un’offerta adeguata che rispecchi il suo valore e la sua importanza per la squadra. L’Inter ha fissato il prezzo di vendita tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra necessaria per poter poi avviare la complessa ricerca di un sostituto all’altezza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno