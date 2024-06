Calhanoglu-Bayern Monaco, Inter chiara! E il turco? Ecco la sua volontà

Calhanoglu, che alle ore 18 scenderà in campo contro il Portogallo a Euro 2024, è sulla bocca di tutti da ieri sera per via dei rumors rimbalzati dalla Turchia e dalla Germania che lo vedrebbero addirittura vicinissimo al Bayern Monaco. Mentre l’Inter chiarisce la sua posizione, gianlucadimarzo.com chiarisce anche quella del centrocampista

RUMORS – Hakan Calhanoglu è impegnato in Germania a Euro 2024, dove alle ore 18.00 sfiderà il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Leao. Intanto dalla Turchia e dalla stessa Germania rimbalzano rumors pesanti riguardo al suo futuro che mettono sull’attenti l’Inter: sembra infatti che il Bayern Monaco abbia messo gli occhi sul numero 20 nerazzurro che, a sua volta, non si opporrebbe a un trasferimento.

POSIZIONE – Il club nerazzurro cosa pensa? Innanzitutto si parte dal fatto che per l’Inter il giocatore è assolutamente incedibile. Sia Simone Inzaghi che la dirigenza nerazzurra considerano Calhanoglu un perno della squadra Campione d’Italia, motivo per il quale non prendono attualmente in considerazione una sua possibile cessione. Posizioni dunque chiarissime. E Calhanoglu invece? Dalla Turchia sono certi che il centrocampista voglia andare al Bayern Monaco, ma secondo gianlucadimarzio.com la realtà è un’altra.

Calhanoglu pronto a dire addio all’Inter? Ecco quanto filtra

AMBIENTAMENTO – Calhanoglu a Milano si trova benissimo e, come spesso ha dichiarato, il suo ambientamento all’Inter è andato fin da subito a gonfie vele. L’ex Milan ha un ottimo rapporto con Inzaghi, lo staff, i dirigenti e i compagni. È assolutamente centrale nelle dinamiche dell’Inter Campione d’Italia e nemmeno l’arrivo di Piotr Zielinski sembra impensierire più di tanto.

VOLONTÀ – Inoltre, nonostante il forte interesse del Bayern Monaco, Calhanoglu vuole rimanere a Milano dando dunque priorità all’Inter. Il club tedesco, oltre al muro eretto dall’Inter, dovrà fare i conti anche con la volontà del calciatore che desidera indossare ancora il nerazzurro.