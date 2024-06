Calhanoglu-Bayern Monaco, cosa filtra dall’Inter sulla cessione

Da ieri si parla di Calhanoglu come opzione per il Bayern Monaco, un qualcosa di particolare. Il centrocampista dell’Inter non è l’unico obiettivo dei bavaresi: da Sky Sport si fa notare quale sia la posizione del club su questa voce di cessione.

LA VOCE CHE RIMBALZA – Hakan Calhanoglu è diventato improvvisamente un uomo mercato. In un periodo in cui non sembrava ci fossero rischi di cessione dei big, il turco passa fra i possibili partenti. La voce la riepiloga Manuele Baiocchini su Sky Sport 24: «Ieri c’è stata questa notizia uscita sulla Bild, quotidiano di grande importanza in Germania, che parlava di un interesse del Bayern Monaco per Calhanoglu. Il Bayern Monaco sta seguendo Joao Palhinha del Fulham, giocatore molto forte e della nazionale portoghese. Ma, nel caso in cui – scrive la Bild – non riuscissero ad arrivare a Palhinha sarebbe Calhanoglu il grande obiettivo. Da parte dell’Inter Calhanoglu è assolutamente incedibile, un giocatore che ha fatto le fortune dell’Inter in questi anni. Lo considera incedibile a tutti gli effetti, non si muove. Bisogna capire se il Bayern Monaco dovesse fare un’offerta e quanto sarebbe alta, ma al momento non si muove».

Calhanoglu-Bayern Monaco, la posizione dell’Inter sulla cessione

LA RISPOSTA – Baiocchini fa sapere come la società ha commentato questa voce emersa nella giornata di ieri. E la risposta che arriva a Sky Sport è piuttosto decisa: «Calhanoglu è uno dei giocatori più importanti della squadra, come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Uno dei senatori. Non se ne parla, bisognerebbe capire quanto il Bayern Monaco sarebbe disponibile a offrire. Da quello che ci dice e che ci fa sapere l’Inter Calhanoglu è assolutamente incedibile, bisognerebbe vedere quanto sarebbe convincente il Bayern Monaco in caso di offerta». Una reazione molto più netta rispetto a quanto hanno affermato questa mattina altre fonti.