Calhanoglu-Bayern Monaco, contatti non nuovi! Una richiesta all’Inter

Calhanoglu rischia di diventare il caso di mercato dell’estate in casa Inter. Mentre lui è alle prese con Euro 2024, dove ieri la sua Turchia ha perso con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, il club nerazzurro fa i conti con il corteggiamento del Bayern Monaco. Biasin, intervenuto a Tutti Convocati, chiarisce tre punti svelando una richiesta del turco

RICHIESTA – Hakan Calhanoglu fa tremare l’Inter con il corteggiamento del Bayern Monaco. Fabrizio Biasin svela alcuni retroscena: «La premessa di fine campionato era: l’Inter sta bene così e sono tutti tranquilli. Pronti via la prima cosa che vanno a toccare è il giocatore fulcro e quindi qualcosa si agita ma andava messo in preventivo che qualche grande club potesse bussare alla porta. Per quello che ho raccolto io, Calhanoglu resterebbe molto volentieri a Milano. Così come l’abboccamento del Bayern Monaco non è né di oggi né di ieri bensì di tre mesi fa. Rispetto a questo corteggiamento il calciatore e il suo agente hanno fatto sapere all’Inter di aver avuto questo avvicinamento e che rimarrebbe a Milano a fronte di un prolungamento di un anno».

SCACCHI – Prosegue Biasin: «L’Inter per ora temporeggia, il Bayern Monaco non ha fatto alcuna offerta, quindi si sta giocando a scacchi. È possibile se non probabile che da Monaco arrivi la prima offerta, a quel punto bisognerà capire come verrà valutata dall’Inter o se invece si deciderà di andare avanti insieme».

Calhanoglu, prolungamento vuol dire più soldi: ma chi andrebbe a sostituirlo in caso di cessione?

PERPLESSITÀ – Biasin si dice perplesso riguardo all’aspetto tecnico in caso di addio di Calhanoglu: «Quando si parla di prolungamento essenzialmente si sta parlando di aumento dell’ingaggio. Il tifoso interista è ormai abituato a certe situazioni e tendenzialmente sei uscito dal mercato sempre con squadre forti e competitive. Nel caso specifico, diventa difficile pensare a un’alternativa altrettanto forte perché Calhanoglu ha dimostrato di essere un calciatore abbastanza raro».