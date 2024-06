Calhanoglu, il Bayern Monaco c’è. L’Inter che fa? Facciamo chiarezza

La notizia degli ultimi minuti riguarda l’interesse del Bayern Monaco nei confronti dei Hakan Calhanoglu. Facciamo chiarezza riguardo la posizione dell’Inter a riguardo.

INTERESSE – Hakan Calhanoglu solo nell’ultima stagione con la maglia dell’Inter ha messo a segno 13 gol e fornito 3 assist. Numeri assolutamente fuori dal normale che confermano l’ottimo rendimento, ben di più la straordinaria intuizione di Simone Inzaghi nell’arretrare il raggio d’azione del giocatore. Questi numeri hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del Bayern Monaco e di altri top club. Il club tedesco, alla ricerca di rinforzi per la sua rosa, vede in Calhanoglu il profilo ideale per aggiungere qualità e creatività al proprio centrocampo.

LA SITUAZIONE – Per l’Inter, Hakan Calhanoglu è e sarà un elemento chiave. Dopo l’addio di Marcelo Brozović, il turco ha assunto un ruolo centrale nel sistema di gioco dei nerazzurri. Le sue doti di regista, la visione di gioco lo rendono indispensabile per la squadra. Il suo recente rinnovo di contratto fino al 2027 testimonia la volontà del club di costruire il futuro attorno a lui. Al momento, l’Inter non è a conoscenza di alcuna trattativa concreta con il Bayern Monaco e, stando alle dichiarazioni interne, non esiste alcuna negoziazione in corso. La società milanese intende trattenere il giocatore e non sembra intenzionata a privarsene.

Bayern Monaco su Calhanoglu? Lui ha altro a cui pensare

EURO 2024 – Attualmente, Calhanoglu è impegnato con la nazionale turca a Euro 2024. La Turchia ha già ottenuto una vittoria convincente per 3-1 contro la Georgia e si prepara per la sfida decisiva contro il Portogallo, in programma domani. La prestazione del centrocampista turco sarà determinante per le ambizioni della sua nazionale nel torneo. Gli occhi domani saranno puntati tutti su di lui, e chissà non possa arrivare già domani una possibile smentita prima o dopo la partita.