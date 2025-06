Calhanoglu attirato dall’Arabia Saudita? L’Inter pensa al sostituto! – SM

Hakan Calhanoglu potrebbe seriamente lasciare l’Inter nei prossimi mesi estivi. Il centrocampista ha offerte importanti, il club meneghino ha già individuato il sostituto secondo Sport Mediaset.

CESSIONE? – Hakan Calhanoglu non sembra voler chiudere all’addio all’Inter. Il centrocampista attira offerte e lo fa per lo più dall’Arabia Saudita, dove più di qualche club è pronto a follie per il turco. Il giocatore non ha escluso la possibilità di andare via da Milano lasciando l’Italia dopo 8 anni tra Milan e Inter. Calhanoglu ha il contratto in scadenza nel 2027 e la decisione spetta esclusivamente a lui per il futuro con il club.

SOSTITUTO – Neanche l’Inter esclude la cessione di Calhanoglu. Essendo arrivato a parametro zero quattro anni fa dal Milan potrebbe diventare una notevole plusvalenza da far registrare nelle casse. La dirigenza però dovrà lavorare poi su un eventuale sostituto e il nome che si fa è quello di Nicolò Rovella della Lazio. Il calciatore italiano ha una clausola rescissoria nel suo contratto di 50 milioni di euro. Claudio Lotito lo reputa incedibile, ma la clausola sarà l’elemento chiave per la fattibilità dell’operazione. La Lazio potrebbe spingere per il rinnovo del suo giocatore evitando di affrontare l’inserimento dell’Inter. Come per Calhanoglu, anche in questa situazione è Rovella ad avere il futuro nelle sue mani.