Calhanoglu, altro messaggio forte all’Inter! Decisione presa

Hakan Calhanoglu è ancora al centro delle voci di mercato a causa della sua volontà netta. Il calciatore ha mandato un messaggio forte all’Inter per il sito turco Fanatik.

SITUAZIONE – Tutto è iniziato dalle forti parole di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense, ma forse anche prima con il saluto alla squadra negli Stati Uniti da parte di Hakan Calhanoglu. Il giocatore ha lasciato prima il gruppo a causa del suo infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club. Ciò che è accaduto dopo però non ha giustificazione: le storie su Instagram del padre, le foto con il parrucchiere, il marasma generale nato in Turchia e le voci mai smentite di un suo addio verso il Galatasaray.

ADDIO – Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta sono stati chiarissimi: Calhanoglu può andar via in questa sessione di mercato. E il giocatore ha ribadito la sua volontà in un incontro con la dirigenza. Dalla Turchia c’è la certezza che il centrocampista vorrebbe tornare a vivere nella sua patria. Calhanoglu non ha compromesso la sua posizione all’Inter, ha voluto però definire la sua volontà. Il Galatasaray si prepara all’affondo nella trattativa e farà di tutto per concludere con il trasferimento del capitano della nazionale.