Calhanoglu, c’è l’Al-Hilal di Inzaghi! A lui una maxi-offerta. E all’Inter? – CdS

Nuove sirene arabe per Hakan Calhanoglu. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia, l’Al Hilal avrebbe messo nel mirino il centrocampista turco dell’Inter su esplicita richiesta di Simone Inzaghi, nuovo tecnico del club saudita ed ex nerazzurro. Di seguito la notizia riportata dal Corriere dello Sport.

ORA ANCHE INZAGHI – Hakan Calhanoglu via dall’Inter? Non c’è solo il Galatasaray sulle sue tracce. Anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi lo segue, e il progetto proposto dai sauditi è ricchissimo: contratto triennale da 20 milioni di euro netti a stagione, con l’ulteriore possibilità, al termine dell’esperienza da calciatore, di entrare nello staff tecnico del club. Una proposta che testimonia l’ammirazione e la fiducia che Inzaghi continua a riporre nel regista turco, che sotto la sua guida è diventato uno dei centrocampisti più completi d’Europa. Non è ancora chiaro, però, quale cifra l’Al Hilal sarebbe disposto a versare nelle casse dell’Inter. Quel che è certo è che il club nerazzurro non intende aprire la trattativa se non a partire da almeno 30 milioni di euro. Una cifra ben distante dai 15 milioni di cui si parla in ambienti vicini al Galatasaray, altro club interessato ma finora fermo su valutazioni ritenute insufficienti da Viale della Liberazione.

Calhanoglu e Lautaro Martinez, confermato il contatto

TENSIONE – Il futuro di Calhanoglu, dunque, è ancora tutto da scrivere. L’Inter non considera il centrocampista incedibile, ma solo di fronte a un’offerta irrinunciabile si potrà sedere al tavolo. Al momento, però, la società nerazzurra non ha alcuna intenzione di lasciarsi condizionare nemmeno dagli strascichi interni: il recente botta e risposta mediatico tra Calhanoglu e Lautaro Martinez ha creato tensioni nello spogliatoio, ma la vicenda non sarà decisiva nelle scelte di mercato. In tal senso, è stato confermato anche un contatto diretto tra il capitano nerazzurro e Calhanoglu, volto a chiarire le recenti incomprensioni. Il faccia a faccia non ha completamente sanato la frattura, ma ha rappresentato un primo passo verso il disgelo.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport