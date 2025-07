Calhanoglu all’Al-Hilal? Ederson il sostituto! Un retroscena su Rios – SM

Il futuro di Hakan Calhanoglu resta avvolto nell’incertezza. Al momento, secondo quanto riportato da SportMediaset, non ci sono sviluppi concreti, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

IN USCITA – Il Galatasaray continua a sognare il ritorno del regista turco in patria, ma ha preso atto del forte inserimento dell’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il tecnico italiano, che ha sempre avuto grande fiducia nel numero 20 dell’Inter, lo vorrebbe con sé nella sua nuova avventura in Arabia Saudita. E il club saudita potrebbe avere le risorse per accontentare le richieste dell’Inter, che ha fissato il prezzo per il cartellino di Calhanoglu a 30 milioni di euro. Una cifra ritenuta fuori portata dal Galatasaray, ma non per l’Al Hilal, che continua a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione.

SOSTITUTO – In caso di partenza del centrocampista, il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra per sostituirlo è Ederson, reduce da una stagione brillante con l’Atalanta. I bergamaschi valutano il brasiliano non meno di 60 milioni di euro, una cifra elevata che complica l’operazione, almeno allo stato attuale. La trattativa potrebbe sbloccarsi solo in caso di un’uscita eccellente come quella di Calhanoglu.

Rios proposto all’Inter! Il retroscena di mercato

ALTERNATIVA – L’emittente televisiva ha inoltre svelato un interessante retroscena su Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras: il colombiano sarebbe stato proposto all’Inter, che al momento sta valutando l’opportunità, senza però aver ancora affondato il colpo. Una possibile alternativa di prospettiva, in attesa che la situazione a centrocampo si chiarisca. Intanto, si registra anche l’interesse dell’Atletico Madrid per Davide Frattesi, che ha disputato una buona stagione alla sua prima annata in nerazzurro. Ma l’arrivo in panchina di Cristian Chivu sembra aver avuto un impatto positivo sul centrocampista, che ora non avrebbe intenzione di lasciare Milano