Calhanoglu al Galatasaray? Ma l’Inter non ha ricevuto offerte: nessuna trattativa – SI

Il futuro di Calhanoglu continua a essere oggetto di voci e indiscrezioni, spesso contrastanti, che rimbalzano tra l’Italia e la Turchia. Mentre nel Paese d’origine del centrocampista si parla con insistenza di un’offerta importante del Galatasaray, in Italia la situazione viene descritta in modo ben diverso.

DALLA TURCHIA – Secondo quanto riportato da alcuni media turchi, il Galatasaray sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta da 30 milioni di euro, suddivisi in tre rate, per convincere l’Inter a cedere il suo regista titolare. Non solo: il club di Istanbul avrebbe preparato anche un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione per il calciatore, un’offerta economicamente molto allettante.

Calhanoglu al Galatasaray, una trattativa che al momento non esiste

INTER NON INFORMATA – Secondo quanto riportato da Sportitalia, smorza decisamente i toni: al momento tra Inter e Galatasaray non esiste alcuna trattativa in corso. Il club turco, pur avendo manifestato un interesse di massima attraverso l’agente del giocatore, non ha avviato alcun dialogo ufficiale con la dirigenza nerazzurra. L’Inter, dal canto suo, non considera Calhanoglu sul mercato. Il giocatore, nonostante una stagione leggermente sottotono rispetto alle precedenti, resta un elemento chiave del progetto tecnico, ora nelle mani di Cristian Chivu. Il club lo ritiene un punto fermo della mediana e lo considera uno dei leader all’interno dello spogliatoio.