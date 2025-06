Calhanoglu al Galatasaray dipende da… Osimhen: due scenari – TS

Il pressing del Galatasaray per Calhanoglu, secondo Tuttosport, è concreto, tant’è che l’agente del numero 20 dell’Inter si trova ad Istanbul per trattare con i turchi. Ma tanto dipenderà dall’eventuale permanenza di Victor Osimhen in giallorosso.

INTRECCIO – C’è un filo che lega il futuro di Hakan Calhanoglu a quello di Victor Osimhen. Un filo raccontato nel dettaglio da Tuttosport. Il centrocampista dell’Inter, corteggiato dal Galatasaray (sua squadra del cuore), potrebbe ritornare in Turchia, ma tanto dipenderà dall’attaccante nigeriano, che una volta terminato il prestito a Istanbul ha fatto ritorno nuovamente al Napoli. Sotto il Vesuvio non rimarrà. Se il Galatasaray decidesse di riprendere Osimhen (obiettivo), allora dovrebbe sborsare i 75 milioni di euro della clausola. Ecco perché, scrive il quotidiano torinese, se del Gala riuscirebbero in quest’impresa, poi faticherebbe ad accontentare le richieste dell’Inter. I nerazzurri per lasciare andare il proprio regista chiedono sui 35-40 milioni di euro.

Calhanoglu e Osimhen: il 20 dell’Inter aspetta il da farsi dal Galatasaray

IN DIVENIRE – Il secondo scenario è quello che vedrebbe Calhanoglu al Galatasaray: ossia se i turchi decidessero di non sborsare quei soldi al Napoli e di mollare Osimhen, allora Calhanoglu diventerebbe il primo obiettivo. Insomma, è tutto in divenire e bisogna pazientare. Intanto, Calha si trova a Los Angeles con l’Inter per il Mondiale per Club. Questa notte non giocherà contro il Monterrey alle 3 italiane causa infortunio, ma dovrebbe rientrare per la seconda partita, in programma sabato alle 21.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini