Calhanoglu, l’agente incontra il Milan: nessun passo avanti! Inter segue

Hakan Çalhanoglu Milan

Calhanoglu tratta con il Milan per estendere il suo contratto e ottenere un aumento di stipendio. L’agente del centrocampista turco ha incontrato la dirigenza rossonera, con l’Inter che segue molto da vicino l’evolversi della situazione (vedi articolo). Di seguito quanto rivelato da Fabrizio Romano

TRATTATIVA – Hakan Calhanoglu tratta con il Milan per il rinnovo del contratto con adeguamento: il turco chiede 5,5 milioni di euro mentre il club rossonero è fermo a 3,5. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, nell’incontro odierno tra l’agente del centrocampista e la dirigenza rossonera non sono stati fatti passi avanti. Il Milan continua a lavorare alla ricerca dell’accordo. Intanto l’Inter segue da vicino la situazione, pronta ad approfittarne qualora i rossoneri non riuscissero a soddisfare le richieste di Calhanoglu.