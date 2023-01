Calhanoglu, agente in arrivo: previsto incontro con l’Inter – Sky

L’agente di Calhanoglu è in arrivo in Italia, per discutere il rinnovo del centrocampista con l’Inter. Lo annuncia Sky Sport, con la possibilità di evitare un nuovo caso Skriniar.

SI CERCA LA FIRMA – Hakan Calhanoglu ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Come abbondantemente imparato con la vicenda Milan Skriniar, è essenziale non portare troppo avanti la trattativa per il rinnovo se si vuole davvero arrivare al prolungamento. Per questo, stando a Sky Sport, l’Inter ha già mosso i primi passi il tal senso. L’agente di Calhanoglu è in arrivo in Italia in questi giorni, con la possibilità di un incontro con l’Inter. Le sensazioni sono positive per un rinnovo in tempi brevi, che prolungherebbe la permanenza del numero 20 preso a parametro zero dal Milan nell’estate del 2021. Finito il mercato si passerà ai rinnovi: Calhanoglu può essere il primo.