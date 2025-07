Calhanoglu, a 25 milioni l’Inter tratta! Ederson e 3 alternative – TS

L’Inter a 25 milioni di euro potrebbe iniziare a trattare per cedere Calhanoglu. Ederson ovviamente è il nome preferito se parte, ma, secondo Tuttosport, occhio anche a questi tre nomi.

LA SITUAZIONE – Il futuro di Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Sul turco, che presto verrà contattato dal club per chiare una volte per tutte il suo domani, c’è sempre il Galatasaray. Ad oggi, l’unica offerta dei turchi recapitata dall’Inter è stata molto bassa: appena 15 milioni di euro. L’Inter ne vorrebbe almeno 30-35, ma la sensazione, scrive Tuttosport, che se dovesse arrivare una proposta da 25 milioni allora il club non tirerà troppo la corda. C’è il precedente legato a Marcelo Brozovic. In quel caso sì partì da 30 milioni per scendere poi a 18-20. Le alternative, in caso di addio di Calha, però non mancano.

Ederson il preferito ma per il post Calhanoglu, l’Inter sonda pure altri 3 nomi

PREFERITO E ALTERNATIVE – Come sottolinea Tuttosport, servirà un centrocampista di spessore e da tempo il primo nome è Ederson dell’Atalanta. Ma per arrivare al brasiliano, valutato circa 50 milioni di euro, non serve solo l’addio di Calhanoglu ma anche di un altro: occhio ad Asllani e Frattesi. Alternative a Ederson? Stiller dello Stoccarda piace molto, così come Hjulmand dello Sporting Lisbona (seguito però in maniera decisa dalla Juventus), finendo a Frendrup del Genoa.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini