Calciomercato, ultim’ora di trattative: Inter ancora attiva (solo) per definire

Calciomercato in chiusura. La sessione estiva in Italia terminerà alle ore 20:00 di oggi, giovedì 1° settembre. L’Inter è tra le squadre più attive in entrata ma soprattutto in uscita. Non sono previsti importanti stravolgimenti, però si aspetta di mettere nero su bianco sulle ultime operazioni imbastite. Poi, attenzione, a ciò che potrebbe succedere dopo la chiusura in Italia

ULTIM’ORA DI MERCATO – L’ufficialità dell’ultimo acquisto, Francesco Acerbi (vedi video) è in arrivo a momenti. Così come quella delle ultime cessioni in casa Inter per questa sessione. Il protagonista dell’ultimo giorno di calciomercato estivo è ancora una volta Eddie Salcedo, che lascerà nuovamente Milano in prestito. Con l’attaccante classe 2001 anche il centrocampista Lucien Agoumé, di ritorno in Francia con la stessa formula. Da non tralasciare anche le operazioni minori. L’Inter difficilmente si renderà protagonista nell’ultima ora di calciomercato ma qualche affare last minute potrà ancora andare in porto. Da capire, ad esempio, il futuro di Dalbert (vedi focus). In altri Paesi, invece, sarà possibile effetuare acquisti anche dopo le 20:00. In ogni caso, l’ultima ora di calciomercato in Italia è appena scoccata: sono le 19:00. E alle 20:00 sarà tutto finito. Forse (resterà aperto in entrata solo il mercato dei parametri zero, ndr).

NON SOLO MERCATO – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra Testata Giornalista Registrata. Ci trovi su Facebook (metti mi piace alla pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale). Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News.it Web TV su YouTube (iscriviti al canale) e in versione solo audio su Spreaker (segui il canale).