Calciomercato, slitta la chiusura! Ma un problema: c’è l’Inter – SI

La chiusura del calciomercato italiano slitta negli orari e di mezzo ci sarà la partita dell’Inter, valida per la terza giornata.

SLITTAMENTO – Slitta la chiusura del calciomercato, che doveva chiudersi alle ore 20 e invece terminerà quattro dopo: a mezzanotte. A rivelarlo Michele Criscitello, direttore di Sportitalia. Ma c’è anche un problema: in mezzo alle 20.45 c’è in programma Inter-Atalanta. Dunque, la partita si giocherà a mercato aperto. Una scelta definita folle dallo stesso Criscitiello. Entrambe le squadre, quindi, saranno in campo proprio nelle ultimissime ore di calciomercato. Sarà una decisione che lascia alito a diverse polemiche.

Calciomercato, la chiusura slitta e in mezzo c’è Inter-Atalanta

NUOVO ORARIO – Inter-Atalanta arriverà il prossimo 30 agosto, proprio in concomitanza con la chiusura del calciomercato estivo. Si tratta del big match della terza giornata, che vede in campo i campioni d’Italia contro l’ultima squadra vincitrice dell’Europa League. Una partita già importante, che i dirigenti delle due squadre vivranno in modo molto particolare, essendoci il calciomercato proprio ai titoli di cosa.