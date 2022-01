Calciomercato Serie A, oggi via alla sessione di gennaio. Inter, questione lista

È ufficialmente aperta la sessione invernale di calciomercato in Serie A. Trattative possibili per tutto il mese di gennaio, con le prime ufficialità attese già oggi. Per l’Inter c’è da tenere a mente la questione lista.



MERCATO APERTO – La sessione invernale di calciomercato in Serie A è aperta. Trasferimenti possibili fino alle ore 20 di lunedì 31 gennaio 2022, giorno in cui termineranno le operazioni per la stagione arrivata al giro di boa. L’Inter non dovrà fare tantissimo, ma stanno aumentando le voci su un laterale sinistro. Da ricordare, per i nerazzurri, che per qualsiasi acquisto dal calciomercato invernale servirà prima liberare un posto nella lista Serie A. La rescissione di Christian Eriksen, o il prestito del giovane Martin Satriano, non lo creano: il primo non era registrato, il secondo è negli under.