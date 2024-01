Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate al 30 gennaio 2024

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, le società di Serie A stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.

CALCIOMERCATO INTER

Lunedì sarà il giorno decisivo per la cessione di Stefano Sensi al Leicester, dove andrà a giocare in prestito fino al termine della stagione con obbligo di riscatto in favore dell’Inter. Tutto fatto, invece, per quanto riguarda Mehdi Taremi: la dirigenza nerazzurra ha già comunicato al Porto l’inizio della trattativa. La Fiorentina si è presentata con un’offerta da 20 milioni per Valentin Carboni, no secco da parte dell’Inter.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

La Juventus attende l’ufficialità della cessione in prestito di Moise Kean all’Atletico Madrid, prossimo avversario dell’Inter. Sondaggio da parte della società anche per due profili conosciuti: uno è Giacomo Bonaventura, già allenato da Massimiliano Allegri dai tempi del Milan. Il secondo è Pereyra dell’Udinese.

CALCIOMERCATO SERIE A

La Lazio lavora per provare a portare Jack Clarke del Sunderland, ma c’è molta distanza tra quanto chiede il club inglese (oltre 20 milioni) e quanto offre il club biancoceleste (16 milioni). Il Bologna prova a riportare in Italia l’ex Inter Jens Odegaard attualmente all’AZ Alkmaar. Si attende l’arrivo in Italia anche di Niang, se davvero l’Empoli deciderà di prenderlo. Maric lascia il Monza e si trasferisce al Rijeka. Altro addio in casa Verona: Riccardo Saponara va all’Ankaragucu in Turchia. La Salernitana dopo Boateng attende l’OK definitivo anche per Makengo del Lorient. Il Lecce saluta definitivamente Strefezza, passato al Como in Serie B. La Fiorentina continua a lavorare anche sul fronte Andrea Belotti, che ha aperto a questa possibilità.