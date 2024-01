Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate al 31 gennaio 2024

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, le società di Serie A stanno cercando di chiudere operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore.

CALCIOMERCATO INTER

Il giorno di mercato dell’Inter è legato alla cessione di Stefano Sensi. Manca solo la documentazione firmata per il via libera alle visite mediche per il Leicester. Il club inglese dovrebbe provvedere domani, c’è ancora fiducia per la conclusione della trattativa. Brazao torna dal prestito alla Ternana, rescinde con l’Inter e va in Brasile, precisamente al Santos.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

La Juventus vede tornare a Torino Moise Kean: bloccato il trasferimento all’Atletico Madrid per i problemi fisici riscontrati dal calciatore durante le visite mediche a Madrid. Il club bianconero sta per chiudere inoltre per Carlos Alcaraz. Il centrocampista arriverà domani in Italia per le visite, prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro.

CALCIOMERCATO SERIE A

Diversi movimenti in entrata per i club italiani. La Fiorentina è grande protagonista. Interesse per Andrea Belotti che si potrebbe concretizzare con un prestito secco per sei mesi dalla Roma. La viola segue e monitora anche Giovanni Reyna, centrocampista del Borussia Dortmund. Proprio la Roma ha ufficializzato quest’oggi l’acquisto di Angeliño dal Lispia. Il Bologna ha chiuso per Jens Odgaard, prestito con diritto di riscatto dall’Az Alkmaar. Domani le visite mediche. Mbaye Niang, ex Milan, è giunto in Italia e ritornerà a giocare nel nostro paese con la maglia dell’Empoli. Per Vitinha al Genoa si attende ormai solamente l’ufficialità.