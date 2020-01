Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 9 gennaio 2020

Il calciomercato in Serie A ha visto, nel mercoledì appena trascorso, muoversi soprattutto il Napoli ma anche buona parte della seconda metà della classifica. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Sul fronte Ashley Young si sono susseguite voci contrastanti per tutta la giornata, l’ultima vede il laterale inglese destinato ad arrivare a parametro zero (vedi articolo). Per Arturo Vidal c’è da attendere almeno la partita fra Barcellona e Atlético Madrid (oggi alle 20), arrivano smentite su Matteo Darmian direttamente dal Parma (vedi articolo).

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Subito smentito il nome di Juan Miranda, ma ce n’è invece uno in arrivo: è il difensore classe 2002 Jean-Claude Ntenda, preso dal Nantes e già a Torino per le visite mediche. Voci su Tahith Chong del Manchester United, più per la prossima stagione che per gennaio.

CALCIOMERCATO LAZIO

Marko Naletilic, agente di Marko Pjaca della Juventus, smentisce categoricamente la possibilità che il suo assistito si trasferisca alla Lazio. La società oggi festeggia i centoventi anni di storia del club, difficilmente penserà al mercato.

CALCIOMERCATO MILAN

Krzysztof Piatek e José Manuel Reina entrambi all’Aston Villa? La news di mercato è circolata nel tardo pomeriggio, con il portiere che sembra più vicino. Paquetà invece rifiuta l’Inghilterra e se va via è solo per il PSG (dove c’è Leonardo), ma la notizia clamorosa di serata è di un interesse per Matteo Politano dell’Inter (vedi articolo).

CALCIOMERCATO NAPOLI

Diego Demme è in Italia, il calciatore tedesco di chiare origini italiane (col padre tifoso del Napoli, come si capisce facilmente dal nome di battesimo) arriva in azzurro dal RB Lipsia per circa dodici milioni di euro. E non è da escludere che venga affiancato da Stanislav Lobotka del Celta Vigo, il nome su cui si è discusso maggiormente in questo mercato.

CALCIOMERCATO ROMA

In attesa di news sugli acquisti continuano i rinnovi, dopo Aleksandar Kolarov ha prolungato il suo contratto anche Bryan Cristante. Resta in uscita Juan Jesus per il quale si cerca una sistemazione, per il momento ancora senza averla trovata.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Parma ha raggiunto l’accordo per Jasmin Kurtic della SPAL, con gli estensi che intanto trattano col Torino il ritorno di Kevin Bonifazi. Vicino il doppio colpo del Bologna proveniente da Bergamo: Musa Barrow e Roger Ibanez. Il Lecce ha preso Alessandro Deiola dal Cagliari (manca solo l’ufficialità), la Sampdoria è vicina a riavere Lorenzo Tonelli fuori rosa al Napoli, così come all’Udinese può tornare Marvin Zeegelaar. Il Verona è una delle squadre interessate a Fabio Borini, da Milano può arrivare anche Federico Dimarco. Fra gli affari ufficiali Michele Cerofolini passa dalla Fiorentina alla Casertana, Luca Zamparo dal Parma alla Reggio Audace.