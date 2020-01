Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 8 gennaio 2020

Il calciomercato in Serie A inizia a entrare nel vivo, con trattative in corso anche per nomi di primo piano. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

La novità di serata è legata ad Ashley Young, difensore del Manchester United che sarebbe a un passo dall’Inter (vedi articolo). Arturo Vidal è partito per la Supercoppa di Spagna col Barcellona, Federico Dimarco può andare al Verona in un’operazione che riguarda anche Marash Kumbulla.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Con Fabio Paratici che, lunedì, ha escluso altre novità per gennaio, difficile che ci siano grossi movimenti per la Juventus. Uno di secondo piano riguarda Juan Miranda, giovane difensore del Barcellona in prestito allo Schalke 04: news dalla Spagna indicano come possa arrivare in prestito.

CALCIOMERCATO LAZIO

Possibile il ritorno di Davide Di Gennaro, ora in prestito alla Juve Stabia, ma ovviamente non per rimanere alla Lazio. Su di lui c’è il pressing di un’altra squadra di Serie B, ossia l’Ascoli che lo vuole per la ripresa del campionato.

CALCIOMERCATO MILAN

Krzysztof Piatek potrebbe essere arrivato alla fine della sua esperienza al Milan. Il Borussia Dortmund sarebbe molto interessato all’attaccante polacco: si attendono sviluppi. Il Fenerbahçe punta Ricardo Rodriguez, in entrata Andreas Christensen del Chelsea è l’alternativa a Jean-Clair Todibo.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Stop nella trattativa per Stanislav Lobotka, si attendono news dal Celta Vigo. Il mercato del Napoli passa molto dal Verona: vicini gli acquisti di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani, il primo però può trasferirsi solo nella prossima stagione avendo già giocato col Club Brugge.

CALCIOMERCATO ROMA

La notizia principale riguarda il rinnovo di Aleksandar Kolarov, che ha prolungato fino al 30 giugno 2021. Fra le situazioni di mercato, con Nikola Kalinic che continua a dire no a chiunque, c’è il Galatasaray che vuole in prestito Mert Çetin.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Fiorentina sta per chiudere con Patrick Cutrone: prestito per diciotto mesi, obbligo di riscatto attorno a venti milioni di euro. I viola, però, puntano anche Kevin Bonifazi e uno fra Alfred Duncan e Soualiho Meité. Il Genoa non può cedere Andrea Pinamonti per motivi burocratici, con la SPAL si discute del trasferimento di Antonio Sanabria a Ferrara dopo che gli estensi hanno dato Gabriele Moncini a titolo definitivo al Benevento. L’Atalanta sta dando al Bologna Musa Barrow e c’è anche il Cagliari su Simon Kjaer, mentre Robin Gosens ha rinnovato il contratto. Fra le altre operazioni ufficiali Luka Dumancic va in prestito dal Lecce al Gozzano, Shaka Mawuli dalla SPAL al Ravenna a titolo definitivo e Luca Zamparo torna al Parma dal Rimini, ma a breve andrà alla Reggio Audace.