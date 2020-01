Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 7 gennaio 2020

Condividi questo articolo

Serie A in campo per l’Epifania, con sei partite che hanno detto tanto (vedi articolo), ora qualche giorno per portare avanti anche discorsi di calciomercato. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

L’agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, avrebbe già incontrato l’Inter (vedi articolo). Non ci sono stati particolari sviluppi sul nome di Christian Eriksen, mentre la squalifica di Milan Skriniar difficilmente porterà Diego Godin (destinato a tornare titolare sabato) a poter partire.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Fabio Paratici, prima della partita col Cagliari, ha annunciato che il mercato della Juventus si è chiuso con l’ingaggio di Dejan Kulusevski per la prossima stagione. Blindato anche Emre Can, che sembrava dovesse partire a gennaio.

CALCIOMERCATO LAZIO

Problemi muscolari per Joaquin Correa, ma si tratta di un infortunio di piccolo conto. Da escludere quindi che la Lazio possa tornare sul mercato per un attaccante, a meno di sviluppi al momento non prevedibili.

CALCIOMERCATO MILAN

Il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria mostra tutte le lacune del Milan, che nemmeno Zlatan Ibrahimovic è riuscito a coprire. Per il momento la società dichiara di voler prendere solo un difensore centrale, con Jean-Clair Todibo del Barcellona in pole position, poi bisognerà valutare.

CALCIOMERCATO NAPOLI



Il pesantissimo KO con l’Inter dovrebbe accelerare la trattativa per Stanislav Lobotka, ormai solo da formalizzare col Celta Vigo. Da capire se, dopo tutti i guai in difesa fra infortuni e prestazioni negative, ci sarà un innesto anche lì visto che Lorenzo Tonelli è in uscita.

CALCIOMERCATO ROMA

La “news di mercato” in relazione alla Roma di giornata è… Daniele De Rossi che si ritira, anche se l’ex numero 16 era da quest’estate al Boca Juniors. Francesco Totti smentisce di aver messo un like a un post che chiedeva la cessione di Alessandro Florenzi.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Fiorentina, raggiunta nel recupero a Bologna, proverà a chiudere quanto prima per Patrick Cutrone, fuori dai piani del Wolverhampton. Andrea Pinamonti, in uscita dal Genoa, piace a SPAL e Verona, altre due squadre in cerca di un attaccante. L’Atalanta parlerà con il Galatasaray per cedere Simon Kjaer, il Lecce annuncia che l’accordo col Cagliari per Alessandro Deiola è vicino. Non ci sono state ufficialità.