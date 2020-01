Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 6 gennaio 2020

Condividi questo articolo

La Serie A è ripartita con i primi quattro anticipi della diciottesima giornata, ma nel frattempo c’è stato anche qualche movimento di calciomercato. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Christian Eriksen in campo con il Tottenham in FA Cup, in attesa di sapere se accetterà la proposta dell’Inter. Le news di mercato più importanti sui nerazzurri sono però su Arturo Vidal: l’agente, Fernando Felicevich, sarebbe in Italia (vedi articolo) ma intanto il Barcellona avrebbe messo il veto sulla cessione (vedi articolo).

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Tutti su Merih Demiral. Leicester City, Borussia Dortmund e altre squadre avrebbero manifestato interesse per il difensore turco, che però non si muoverà. Dopo Mario Mandzukic anche Han Kwang Song si trasferisce all’Al-Duhail.

CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio impegnata a Brescia e vittoriosa ancora una volta nel recupero. Non ci sono state grosse news di mercato sui biancocelesti, che presumibilmente manterranno l’organico già a disposizione di Simone Inzaghi.

CALCIOMERCATO MILAN

È il giorno del nuovo debutto di Zlatan Ibrahimovic col Milan, da capire solo se titolare o a partita in corso. Stefano Pioli, in conferenza stampa, conferma la volontà di portare un difensore e il preferito è Jean-Clair Todibo del Barcellona. Fabio Borini non convocato per la partita contro la Sampdoria: è in uscita.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Stanislav Lobotka in tribuna nel pareggio per 1-1 del Celta Vigo contro l’Osasuna. Il suo trasferimento al Napoli è ormai vicino, in settimana prevista la fumata bianca per il centrocampista slovacco. Si cerca una sistemazione per Amato Ciciretti, praticamente fuori rosa da settembre.

CALCIOMERCATO ROMA

Nikola Kalinic è il nome su cui ruota l’attacco della Roma, nel frattempo il centravanti è subentrato nella sconfitta col Torino e ancora una volta non è stato certo impeccabile. Il team manager Morgan De Sanctis, poco prima della partita, ha detto che la rosa è difficilmente migliorabile.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A l’unico trasferimento ufficiale, peraltro minore, è Nicolò De Angelis dal Torino al Gozzano a titolo definitivo. L’Atalanta sta trattando la cessione di Musa Barrow e Roger Ibanez al Bologna, pensa a Kevin Bonifazi del Torino e può girare il prestito di Simon Kjaer alla Sampdoria. L’Udinese verso un doppio affare col Watford, altro club della proprietà Pozzo, col passaggio in Inghilterra di Bram Nuytinck e Ignacio Pussetto. La tribuna di Andrea Pinamonti col Genoa risulta essere per un problema fisico, ma il futuro in rossoblù del centravanti è in bilico così come Ionut Radu, l’altro che ha perso il posto col cambio di allenatore.