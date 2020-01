Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 5 gennaio 2020

Condividi questo articolo

L’unico sabato di gennaio senza Serie A ha visto il calciomercato proseguire con i primi colpi. Ci sono stati alcuni affari concretizzati nella giornata appena conclusa, in modo da avere i giocatori per la ripresa del campionato. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Il gol di Arturo Vidal nel derby Espanyol-Barcellona rischia di complicare i piani dell’Inter, anche alla luce delle parole di Ernesto Valverde (vedi articolo). Non si arrestano le voci su Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Merih Demiral è intoccabile. Sul difensore turco ci sono stati accostamenti ad alcuni club, soprattutto esteri, ma la Juventus non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore arrivato in estate dal Sassuolo.

CALCIOMERCATO LAZIO

Vigilia della partita col Brescia, poche news di mercato sulla Lazio. Una però riguarda l’esterno spagnolo Jony, che non ha affatto convinto in questa prima metà di stagione e potrebbe tornare in patria già a gennaio.

CALCIOMERCATO MILAN

Si punta forte su Jean-Clair Todibo, non a disposizione questa sera in Espanyol-Barcellona. In difesa potrebbe essere arrivato alla fine della sua esperienza al Milan il terzino svizzero Ricardo Rodriguez, che ha perso il posto ed è richiesto in giro per l’Europa.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Stanislav Lobotka è sempre il nome più vicino, ma non si è ancora arrivati a un accordo con il Celta Vigo. Il centrocampista slovacco, però, non dovrebbe giocare oggi in Liga contro l’Osasuna e questo è un segnale su un suo trasferimento imminente.

CALCIOMERCATO ROMA

Nikola Kalinic blocca il mercato in entrata in attacco: continuano i no del croato. Sul difensore Mert Çetin c’è il Galatasaray, come terzino destro è rientrato Bruno Peres che però è in ritardo rispetto ai compagni e non giocherà oggi col Torino: può comunque restare.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Genoa ha ufficializzato il terzo rientro, quello di Mattia Destro subito convocato per la partita col Sassuolo. Il Cagliari, come preannunciato venerdì dal direttore sportivo Marcello Carli, ha ceduto Simone Aresti all’Olbia: va a titolo definitivo. L’Udinese, che ha rimandato in prestito in Brasile Felipe Vizeu (all’Athletico Paranaense), potrebbe riportare in Italia Adem Ljajic, nell’ultima esperienza italiana al Torino che nel frattempo ha ripreso Ali Samake dal Lecco per girarlo al Chieri.