Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 4 gennaio 2020

Venerdì di calciomercato senza grosse novità, almeno a livello di annunci, in attesa della ripresa della Serie A. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Il nome su cui si è discusso tanto è quello di Christian Eriksen, perché in Danimarca c’è chi dice che l’accordo sia imminente già a gennaio (vedi articolo). Non si fermano nemmeno le voci su Arturo Vidal, l’altro grande nome per il centrocampo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Chiuso l’affare Dejan Kulusevski è difficile pensare ad altri movimenti di mercato in entrata. Le news riguardano la possibilità di rinnovare ulteriormente il contratto di Cristiano Ronaldo, facendo rimanere il portoghese a vita alla Juventus.

CALCIOMERCATO LAZIO

Vicino il ritorno in Italia di Gonzalo Escalante, centrocampista già visto a Catania e ora in Spagna all’Eibar. Il suo trasferimento alla Lazio, però, dovrebbe avvenire soltanto per la prossima stagione e a parametro zero: è in scadenza di contratto.

CALCIOMERCATO MILAN

È stata la giornata della presentazione di Zlatan Ibrahimovic, ma ci sono altre news sul Milan. Riguardano Jean-Clair Todibo, difensore del Barcellona per il quale si sarebbe mosso in prima persona il direttore sportivo Frédéric Massara, con un viaggio in Spagna.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Continua la caccia a Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo primo obiettivo del Napoli per questo mercato. Dovrebbe essere lui il primo rinforzo per Gennaro Gattuso, mentre in uscita da scartare l’ipotesi Cagliari per Lorenzo Tonelli.

CALCIOMERCATO ROMA

Robin Olsen non tornerà anticipatamente dal prestito al Cagliari. Il direttore sportivo dei sardi, Marcello Carli, ha spiegato chiaramente come il portiere abbia un contratto coi rossoblù e non si muoverà prima del 30 giugno. È rientrato Bruno Peres, che ha svolto il primo allenamento a Trigoria.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Genoa ha ricevuto il transfer per Valon Behrami e rescisso il contratto del centrocampista Sandro. Si attende l’ufficialità anche per Mattia Destro, con Andrea Pinamonti che potrebbe partire subito (non Andrea Favilli). L’Atalanta darà via subito Simon Kjaer, forse anche l’altro difensore Roger Ibanez. Per quanto riguarda il Cagliari il DS Carli esclude la cessione di Nahitan Nandez, così come di gran parte della rosa: solo il portiere Simone Aresti è vicino al prestito all’Olbia, mentre dovrebbe arrivare un difensore centrale. Nicola Rauti in prestito dal Torino al Monza, il Brescia rinnova con Jhon Chancellor e sta prendendo il finlandese Simon Skrabb.