Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 3 gennaio 2020

Il calciomercato in Serie A è ufficialmente ripreso nel giovedì appena concluso, e ci sono stati già i primi affari formalizzati. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Arturo Vidal è tornato ad allenarsi a Barcellona, si attendono news su un suo possibile trasferimento all’Inter (vedi articolo). È lui il primo obiettivo per il mercato di gennaio, poi c’è da monitorare Christian Eriksen in scadenza di contratto col Tottenham. Si cerca una sistemazione per Gabigol.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Ufficiale in serata l’arrivo di Dejan Kulusevski dall’Atalanta (vedi articolo), ma lo svedese rimarrà in prestito al Parma sino al termine della stagione. Mattia Perin in prestito al Genoa, potrebbe andare via Daniele Rugani (si parla di Leicester City) se Giorgio Chiellini dovesse anticipare il rientro dall’infortunio.

CALCIOMERCATO LAZIO

Si prospetta un gennaio piuttosto tranquillo per la Lazio, che ha la rosa abbastanza ampia. Una news di mercato di primo livello potrebbe comunque arrivare a breve: Francesco Acerbi ha scelto Federico Pastorello come agente e a breve dovrebbe rinnovare il contratto.

CALCIOMERCATO MILAN

È stata la giornata del grande ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, arrivato a metà mattina, nel primo pomeriggio ha svolto le visite mediche e poi ha firmato il contratto fino al 30 giugno, con possibile rinnovo per un altro anno. Oggi alle ore 10 conferenza stampa di presentazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Lorenzo Tonelli, fuori dai piani del Napoli, potrebbe lasciare in questo mese di gennaio: su di lui ci sono diverse società. In entrata continua il forte pressing per Stanislav Lobotka del Celta Vigo: le parti risultano essere abbastanza vicine.

CALCIOMERCATO ROMA

Nikola Kalinic blocca eventuali ingressi in attacco, visto che senza la sua cessione non può arrivare nessuno. Juan Jesus è stato offerto a mezza Serie A, da capire con il Cagliari la posizione del portiere Robin Olsen che potrebbe rientrare anticipatamente dal prestito (Alessio Cragno sta recuperando dall’infortunio ed è il titolare dei sardi).

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A è già attivissimo il Genoa, ultimo in classifica. I rossoblù, oltre a Perin, hanno ripreso ufficialmente Valon Behrami e fatto svolgere le visite mediche a Mattia Destro: quest’ultimo dovrebbe togliere il posto ad Andrea Pinamonti, che rischia il taglio (vedi articolo). La Sampdoria cerca un difensore centrale: idee Roger Ibanez e Simon Kjaer, in uscita dall’Atalanta. Stesso discorso per il Lecce, che però punta Bram Nuytinck dell’Udinese e Koffi Djidji del Torino. La Fiorentina attende un rinforzo a centrocampo, con le idee Alfred Duncan (Sassuolo) e Soualiho Meité (Torino), ma soprattutto in attacco con Patrick Cutrone primo nome. Fra i trasferimenti minori ufficiali i prestiti di Juan Manuel Valencia dal Bologna (era a titolo temporaneo al Cesena) alla Reggio Audace ed Eyob Zambataro dall’Atalanta al Ravenna.