Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 27 gennaio 2020

Si è chiuso l’ultimo weekend di calciomercato per la stagione di Serie A. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Oggi è il giorno di Christian Eriksen: il danese sarà a Milano per le visite mediche. L’accordo raggiunto col Tottenham prevede anche un’amichevole (vedi articolo), in giornata possibile già l’annuncio. Ora si lavora su Olivier Giroud come ultimo acquisto e sulle cessioni di Gabigol e Matias Vecino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Fabio Paratici conferma lo scambio in dirittura d’arrivo con il PSG, che prevede il trasferimento di Mattia De Sciglio in Francia e di Layvin Kurzawa alla Juventus. Smentite invece le voci su Federico Bernardeschi.

CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio che ha interrotto la serie di undici vittorie consecutive in Serie A pareggiando con la Roma. Il mercato dei biancocelesti resta comunque chiuso: sicuramente in entrata, probabile anche in uscita.

CALCIOMERCATO MILAN

Offerta del Tottenham per Krzysztof Piatek, ma non c’è ancora l’intesa. Può invece lasciare il Milan in questo mercato Suso, che è richiesto dal Siviglia. Non ci sono offerte, di contro, per Paquetà dopo che ha chiesto il trasferimento.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Cristiano Giuntoli afferma che, dopo l’arrivo di Matteo Politano, non ci saranno altri movimenti di mercato per il Napoli, quantomeno in attacco. Da definire, ancora, la posizione di Fernando Llorente.

CALCIOMERCATO ROMA

Oggi visite mediche per Roger Ibanez, ma intanto spunta un po’ di dubbio su Carles Pérez. Prima del derby il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha fatto sapere che la Roma non acquisterà nessun calciatore con clausola di recompra.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A non ci sono state ufficialità, ma si entra nell’ultima settimana quindi ora molte squadre si muoveranno. Dal Cagliari sesto fino alle ultime tre Brescia, Genoa e SPAL: previsti diversi movimenti.