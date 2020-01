Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 21 gennaio 2020

Lunedì ricco di calciomercato soprattutto per l’Inter, ma c’è un’altra squadra di Serie A molto attiva ed è il Genoa. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Victor Moses è atterrato stasera, in giornata farà le visite mediche con l’Inter che attende di capire se è in condizioni ottimali per prenderlo. L’altra grossa news è che Piero Ausilio ha parlato di tutti gli obiettivi, in particolare Christian Eriksen (vedi articolo). In uscita Valentino Lazaro e Matteo Politano, per quest’ultimo si rifà avanti la Roma.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Continuano le voci su uno scambio col Barcellona riguardante Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic, nonostante le smentite di Fabio Paratici. Marko Pjaca si avvicina al Cagliari, per la prossima stagione il grande obiettivo di mercato potrebbe essere Sandro Tonali del Brescia.

CALCIOMERCATO LAZIO

Lamin Jallow della Salernitana, l’altro club di proprietà del presidente Claudio Lotito, è un nome che si fa come possibile rincalzo. Tuttavia sul giocatore gambiano è arrivata un’offerta da parte dell’Al-Ahly in Egitto.

CALCIOMERCATO MILAN

Suso in sede, ma pare non per discutere di mercato. Su di lui comunque continua il pressing da parte della Roma, in uno scambio con Cengiz Under. Come terzino sinistro, una volta uscito Ricardo Rodriguez, potrebbe arrivare Antonee Robinson dal Wigan.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Ufficiale l’arrivo di Amir Rrahmani, ma il difensore kosovaro rimarrà in prestito al Verona per tutto il resto del campionato. Allan non convocato per la partita di Coppa Italia con la Lazio: non si tratta di mercato, ma di un semplice problema fisico.

CALCIOMERCATO ROMA

Politano dall’Inter può nuovamente sbloccarsi: le due società trattano per un trasferimento a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Il giocatore vuole fortemente i giallorossi, dopo che è naufragato lo scambio con Leonardo Spinazzola. Mercoledì visite mediche per Roger Ibanez in arrivo dall’Atalanta.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Genoa riporta in Italia Sebastian Eriksson, centrocampista svedese già visto qualche anno fa a Cagliari. Non è finita qui, perché è ufficiale la cessione di Sinan Gumus all’Antalyaspor e Antonio Sanabria potrebbe andare al Parma, che cerca un attaccante dopo l’infortunio di Roberto Inglese (vagliati anche Alessandro Matri e Sebastiano Esposito). La Sampdoria, non essendosi ancora sbloccato Lorenzo Tonelli, ha chiesto Andrea Masiello all’Atalanta avendo urgenza di prendere un difensore centrale. La SPAL ha chiuso per Kevin Bonifazi, mentre sempre dal Torino ci sono dubbi da parte di Iago Falque ad accettare il trasferimento. Stop nella trattativa per Afriyie Acquah al Lecce, i salentini nel frattempo hanno ceduto Romario Benzar al Perugia. Emanuel Vignato al Bologna, ma resta al Chievo in prestito per la seconda parte di stagione.