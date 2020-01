Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 20 gennaio 2020

Serie A che ha giocato quasi per intero la ventesima giornata (manca solo Atalanta-SPAL), per un giorno il calciomercato è passato in secondo piano ma ora si ricomincia. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Giuseppe Marotta conferma (e non potrebbe essere altrimenti) i contatti con l’agente di Christian Eriksen: si attende in questi giorni l’ultimo passo, necessario anche alla luce del pari di Lecce. Matteo Politano è rimasto all’Inter, ma per lui si dovrà cercare una sistemazione (vedi articolo).

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Fabio Paratici smentisce categoricamente lo scambio con il Barcellona riguardante Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. Coi catalani si farà un’operazione con i giovani, riguardante Matheus Pereira (ora al Dijon in prestito) e Alejandro Marqués.

CALCIOMERCATO LAZIO

Tutto tranquillo in casa Lazio, dopo l’undicesima vittoria consecutiva e il secondo posto virtuale. Dal mercato si preannuncia una settimana dedicata a cessioni minori in prestito, come Tiago Casasola e Joseph Minala.

CALCIOMERCATO MILAN

Ricardo Rodriguez non andrà più al Fenerbahçe: i turchi hanno il mercato bloccato. Si complica Dani Olmo, per il quale stanno arrivando proposte più interessanti, ma intanto ha dato buoni segnali Samu Castillejo.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Kostas Tsimikas dell’Olympiakos potrebbe essere il prossimo terzino sinistro del Napoli, con Faouzi Ghoulam ormai ai margini. Fra le altre news su Sofyan Amrabat piomba anche la Fiorentina, mentre potrebbe tornare di moda Politano.

CALCIOMERCATO ROMA

Leonardo Spinazzola gioca novanta minuti in Genoa-Roma, fa un figurone e causa un battibecco a distanza in TV con l’Inter. Il gol di Cengiz Under cambia il suo mercato: la cessione potrebbe non essere più così vicina.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A le uniche ufficialità sono del Genoa, con Stéphane Omeonga che va all’Hibernian (era al Cercle Brugge) e Andras Schafer al DAC Dunajska Streda (era al Chievo). Blerim Dzemaili può lasciare il Bologna, dopo che è arrivato Nicolas Dominguez: richiesta dalla Cina.