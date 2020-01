Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 19 gennaio 2020

In Serie A giorno di relativa pausa dal calciomercato: si è pensato più ai tre anticipi che alle trattative. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Christian Eriksen è partito dalla panchina in Watford-Tottenham (vedi articolo), e al termine del match concluso sullo 0-0 ha salutato i tifosi ospiti. Potrebbe essere un segnale che sia stata la sua ultima presenza con gli Spurs. Matteo Politano (ovviamente) e Matias Vecino non faranno parte di Lecce-Inter: per loro il mercato è più in uscita che altro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Continuano le voci su un possibile scambio fra Juventus e Barcellona, con Federico Bernardeschi in blaugrana e Ivan Rakitic a fare il percorso inverso. Il trasferimento più vicino è quello di Marko Pjaca, che andrà in prestito.

CALCIOMERCATO LAZIO

La vittoria per 5-1 sulla Sampdoria è la news principale sulla Lazio, che difficilmente farà mercato. Igli Tare però non ha escluso la possibilità di migliorare ulteriormente la squadra, essendo in piena lotta per il titolo.

CALCIOMERCATO MILAN

Stefano Pioli dice di credere in Suso, allontanando così le voci su una possibile cessione. Per il Milan resta in piedi il nome di Dani Olmo, spagnolo della Dinamo Zagabria, non convocato Ricardo Rodriguez ormai al passo d’addio.

CALCIOMERCATO NAPOLI

L’ultima news della notte sul Napoli è che la squadra andrà in ritiro, dopo la pesantissima sconfitta contro la Fiorentina. Per gli azzurri necessari rinforzi dal mercato sia in difesa sia in attacco, viste le prestazioni pessime anche di stasera. La prossima settimana dovrebbe sbloccarsi qualcosa.

CALCIOMERCATO ROMA

Leonardo Spinazzola sarà titolare in Genoa-Roma, lo ha annunciato a sorpresa Paulo Fonseca. Il terzino, tornato in giallorosso dopo il trasferimento sfumato all’Inter, ha così una nuova occasione dopo quanto avvenuto in settimana.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Sampdoria perde 5-1 in casa della Lazio e potrebbe non avere più Gianluca Caprari, che né Claudio Ranieri né Carlo Osti hanno voluto blindare. Per i blucerchiati, però, i prossimi giorni saranno fondamentali per accelerare sulle trattative in entrata. Il Brescia ha ufficializzato l’arrivo di Birkir Bjarnason, già convocato per la gara contro il Cagliari. Non ci saranno invece contro l’Inter Afriyie Acquah e Riccardo Saponara, che però faranno parte del Lecce dai prossimi giorni. Per Diego Laxalt, in campo nel pomeriggio col Torino, c’è un’offerta da parte del Mallorca.