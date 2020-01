Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 16 gennaio 2020

È soprattutto l’Inter a muovere il calciomercato in Serie A in questa settimana, con tante operazioni in entrata e in uscita. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Piero Ausilio è tornato circa un’ora fa da Londra, dove ha tenuto vivi i contatti per Christian Eriksen e Olivier Giroud (vedi articolo). Previsti sviluppi nei prossimi giorni su entrambi i nomi. Intanto lo scambio fra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano con la Roma è praticamente chiuso, anche se oggi il primo svolgerà dei test fisici supplementari. Ufficiale Lorenzo Gavioli in prestito al Ravenna.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Ancora una volta Fabio Paratici ribadisce che il mercato della Juventus è chiuso, nonostante l’infortunio di Merih Demiral che ha finito anzitempo la stagione. In Coppa Italia è tornato a giocare Marko Pjaca, che dovrebbe andare in prestito.

CALCIOMERCATO LAZIO



Voci su Luis Advincula, terzino destro peruviano ora al Rayo Vallecano, come possibilità di alternativa a Manuel Lazzari. In uscita André Anderson: il centrocampista dovrebbe tornare in prestito alla Salernitana.

CALCIOMERCATO MILAN

La principale news di giornata è la cessione di Ricardo Rodriguez al Fenerbahçe, prestito con obbligo di riscatto per cinque milioni di euro. Dalla Croazia rilanciata la possibilità di un’offerta per Dani Olmo, talento della Dinamo Zagabria valutato trenta milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Ufficiale l’arrivo di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo, secondo colpo a centrocampo. Ora è il momento delle uscite: oltre a Lorenzo Tonelli, di ritorno alla Sampdoria, Gianluca Gaetano dovrebbe andare alla Cremonese e Amin Younes è richiesto da diversi club.

CALCIOMERCATO ROMA

La partenza di Spinazzola porta la Roma a cercare sul mercato un vice di Aleksandar Kolarov: è stato individuato in Borna Sosa, croato classe 1998 dello Stoccarda. Resta sempre in uscita Juan Jesus, fin qui senza grosse offerte.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la SPAL ha chiesto al Torino sia Kevin Bonifazi (sarebbe un ritorno) sia Iago Falque, operazione in chiusura per entrambi. La Fiorentina resta vigile su Alfred Duncan e intanto ha rispedito Pedro in Brasile, con l’attaccante che si trasferisce al Flamengo (ufficialità a breve). Il Cagliari può dare Artur Ionita al Lecce e ottenere in cambio Marco Mancosu, l’alternativa per i salentini al moldavo è Afriyie Acquah ora in Turchia mentre Andrea Tabanelli è ufficiale al Frosinone. La Sampdoria ha ceduto Jeison Murillo al Celta Vigo, dopo sei mesi fallimentari, e adesso rinforzerà la difesa. Fra gli affari minori Cristian Cauz torna al Parma dal Trapani (andrà ancora in prestito), Luca Mazzitelli passa dal Sassuolo alla Virtus Entella e, via Atalanta, Gaetano Monachello dal Pordenone al Venezia.