Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 15 gennaio 2020

Nel calciomercato entrano in scena anche le big di Serie A, viste le necessità anche date dagli infortuni. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

L’Inter vince 4-1 contro il Cagliari in Coppa Italia, mentre sul mercato succede di tutto. Prima offerta per Christian Eriksen al Tottenham (vedi articolo), mentre Arturo Vidal ormai si allontana quasi definitivamente. Fatto lo scambio con la Roma fra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola: oggi visite mediche. Lorenzo Gavioli è tornato dal Venezia (presumibilmente verrà girato altrove), Matias Vecino sembra in uscita.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Merih Demiral è stato operato questa sera al ginocchio, la Juventus ha annunciato che i tempi di recupero sono fra sei e sette mesi quindi stagione finita. In attesa del ritorno di Giorgio Chiellini bloccato Daniele Rugani, per il quale c’erano voci di una cessione.

CALCIOMERCATO LAZIO

Nella vittoria per 4-0 contro la Cremonese in Coppa Italia è subentrato nella ripresa Joseph Minala. Il centrocampista, non in lista Serie A, ora dovrebbe trasferirsi in prestito in Serie B per giocare con la maglia del Cosenza.

CALCIOMERCATO MILAN

Ufficiale la cessione di Fabio Borini al Verona, a titolo definitivo. Il prossimo a partire dovrebbe essere Ricardo Rodriguez, pure lui fuori dal progetto, poi anche Matteo Gabbia che andrà in prestito (ma per ora è convocato per la Coppa Italia).

CALCIOMERCATO NAPOLI

Sofyan Amrabat del Verona resta un nome caldo per il mercato del Napoli, ma le news di serata sono che la Fiorentina è su di lui e vuole superare gli azzurri. Ha debuttato Diego Demme, non è ancora arrivata invece l’ufficialità di Stanislav Lobotka. Su Kostas Tsimikas spunta l’Atalanta.

CALCIOMERCATO ROMA

Lo scambio fra Politano e Spinazzola colma una lacuna che si era venuta a creare dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Questo fa sì che, ormai, non dovrebbe più andare via Alessandro Florenzi, dato in uscita per tutto l’autunno. Non va ancora escluso l’addio di Cengiz Under: news di serata lo accostano al Milan.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la SPAL vuole piazzare il doppio colpo in attacco, prendendo Grégoire Defrel dal Sassuolo e Iago Falque dal Torino. Il Lecce annuncia, tramite le parole del suo presidente, i prossimi acquisti: un difensore, una mezzala e un trequartista, quest’ultimo dovrebbe essere Riccardo Saponara dal Genoa. L’Udinese ha ceduto a titolo definitivo Ignacio Pussetto al Watford, altra società della famiglia Pozzo, Musa Barrow ha svolto le visite mediche col Bologna. Jeison Murillo sta lasciando la Sampdoria, ma il Celta Vigo ha operato il sorpasso sul Galatasaray. Fra le operazioni minori il Brescia ha rescisso con Felipe Curcio, mentre il Verona ha girato Alberto Fiumicetti al Mantova.