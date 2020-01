Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 13 gennaio 2020

Domenica di Serie A, ma con qualche movimento di calciomercato soprattutto da parte di chi ha giocato in anticipo. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Giornata interlocutoria sul fronte Christian Eriksen e Arturo Vidal, ma già da oggi si attendono news (vedi articolo). Stesso discorso per Olivier Giroud e Ashley Young, che rispetto ai due grossi calibri dovrebbero essere i nomi più vicini.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

L’infortunio di Merih Demiral in Roma-Juventus sarà valutato nelle prossime ore, c’è il rischio che si tratti di una lesione al legamento del ginocchio. In caso di lungo stop da capire se potrà esserci un ritorno sul mercato, visto che Giorgio Chiellini ne avrà ancora per un mese e mezzo minimo.

CALCIOMERCATO LAZIO

In Inghilterra qualcuno ha ipotizzato che possa esserci anche la Lazio su Young, ma in realtà il difensore è vicino all’Inter. Può comunque esserci qualcosa sulla sinistra, nel caso in cui dovesse andare via Jony.

CALCIOMERCATO MILAN

Ufficiale il ritorno di Mattia Caldara all’Atalanta, operazione già conclusa negli scorsi giorni. Adesso l’attenzione si sposta su Simon Kjaer e Asmir Begovic, che saranno i prossimi due arrivi dal mercato per il Milan.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Fernando Llorente può tornare al Tottenham, è una delle ipotesi che si stanno facendo in questi giorni. Gli Spurs lo vorrebbero nuovamente in prestito, dopo averlo lasciato partire a parametro zero, perché Harry Kane starà fuori per tre mesi.

CALCIOMERCATO ROMA

Il gravissimo infortunio di Nicolò Zaniolo (vedi articolo) cambia inevitabilmente i piani della Roma sul mercato. Verrà inevitabilmente blindato Cengiz Under, come già aveva detto Paulo Fonseca, da capire se i giallorossi vorranno accelerare per Matteo Politano che era uno dei nomi.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la SPAL, dopo aver perso con la Fiorentina, dai viola ottiene Bryan Dabo che si aggregherà al gruppo nella giornata di oggi. Il Verona ha lasciato Liam Henderson in tribuna, il centrocampista potrebbe essere ceduto a breve. La Sampdoria, dopo la larga vittoria sul Brescia, affonderà il colpo per un difensore.