Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 12 gennaio 2020

Condividi questo articolo

La Serie A ha giocato i primi tre anticipi dell’ultima giornata del girone d’andata, ma qualche squadra ne ha approfittato per ufficializzare operazioni di calciomercato. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Giuseppe Marotta, prima di Inter-Atalanta, getta acqua sul fuoco su Olivier Giroud, Christian Eriksen e Ashley Young (vedi articolo). Tuttavia, al termine della partita, è Antonio Conte a far notare come la rosa sia corta: accelerata a breve per qualcuno?

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Marko Pjaca presumibilmente sarà il prossimo nome in uscita dalla Juventus. Il croato, reduce da un lungo infortunio, è seguito anche dal Bologna (fra le tante) che ha necessità di trovare un attaccante.

CALCIOMERCATO LAZIO

Simone Inzaghi ribadisce quanto detto alla vigilia di Lazio-Napoli: la società è vigile sul mercato, ma è difficile migliorare una rosa anche pesante numericamente. Da escludere, comunque, news nell’immediato.

CALCIOMERCATO MILAN

La vittoria a Cagliari non ferma il Milan, che dopo aver dato Mattia Caldara all’Atalanta ha preso dai bergamaschi Simon Kjaer e sta chiudendo per Asmir Begovic, portiere bosniaco che sostituirà José Manuel Reina. La panchina di Suso, nemmeno entrato, è un segnale anche più del mancato utilizzo di Krzysztof Piatek.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Ufficiale l’arrivo di Diego Demme, ed è fatta pure per Stanislav Lobotka. Non potranno però essere le uniche due operazioni del mercato del Napoli, vista la nuova sconfitta con gravissimi errori difensivi.

CALCIOMERCATO ROMA

Paulo Fonseca blocca la cessione di Cengiz Under: il tecnico ha detto che il turco non gioca soltanto per il rendimento di Nicolò Zaniolo. Fra le news minori torna fra i convocati Bruno Peres, che per il momento è destinato a restare.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A la Fiorentina ha ceduto Sebastian Cristoforo all’Eibar, primo di una serie di esuberi da piazzare. L’Atalanta ci prova per Francisco Trincao, talento del Braga, ma per il momento i portoghesi non cedono. Il Torino ha dato in prestito Alessandro Buongiorno al Trapani, l’Empoli in Serie B ha prelevato Andrea La Mantia dal Lecce e Francisco Sierralta dall’Udinese.