Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 11 gennaio 2020

Venerdì molto ricco per il calciomercato in Serie A, con tanti affari chiusi anche in fretta per avere i giocatori nella diciannovesima giornata. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Arturo Vidal sembra allontanarsi (in attesa di capire il futuro dell’allenatore del Barcellona), Christian Eriksen si avvicina: formulata l’offerta per il danese, dopo il weekend attesa la risposta (vedi articolo). A un passo Olivier Giroud, per il quale la distanza col Chelsea è ormai minima, per Ashley Young il Manchester United prova a far muro ma il difensore non giocherà in campionato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Venerdì senza grosse news di mercato per l’immediato della Juventus, più per la prossima stagione con Sandro Tonali del Brescia che resta un obiettivo concreto. Vicino il rinnovo per il portiere Wojciech Szczesny.

CALCIOMERCATO LAZIO

Per tutta la settimana si è parlato di Lazio bloccata sul mercato, senza volontà di toccare una rosa che sta facendo così bene. Invece Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha detto che i biancocelesti si stanno guardando intorno e potrebbero cogliere qualche opportunità.

CALCIOMERCATO MILAN

Fatta per Simon Kjaer: arriva in prestito dall’Atalanta, trattativa staccata da Mattia Caldara ma ormai chiusa. Continua il pressing con l’Inter per Matteo Politano, ma senza dare Franck Kessié. Il Tottenham è sempre interessato a Krzysztof Piatek, dopo la partita di Cagliari il più vicino a lasciare è José Manuel Reina: destinazione Aston Villa, dall’Inghilterra può arrivare Joe Hart. Fabio Borini ha svolto le visite mediche col Verona.

CALCIOMERCATO NAPOLI

In attesa dell’ufficialità di Diego Demme è fatta anche per il secondo colpo a centrocampo, Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Ufficiale il trasferimento di Gennaro Tutino all’Empoli, era al Verona nella prima parte di stagione. Per il momento bloccate le cessioni di Sebastiano Luperto e Lorenzo Tonelli, col secondo che doveva andare alla Sampdoria. Rientra Raffaele Russo dalla Pro Vercelli, ma sarà smistato altrove.

CALCIOMERCATO ROMA

Cengiz Under è uno dei possibili partenti: si è parlato di uno scambio col Milan per Suso, ma i rossoneri sono più su Politano. Non è stata ancora trovata una squadra per Juan Jesus, lui ormai fuori dal progetto.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A ufficiale Patrick Cutrone alla Fiorentina, con i viola che ora pensano a un centrocampista (Alfred Duncan?) e a un difensore (Kevin Bonifazi?). L’Atalanta non ha convocato per Milano, oltre a Kjaer, anche Guilherme Arana, Roger Ibanez e Musa Barrow: tutti e quattro al passo d’addio. L’Udinese tratta col Watford il ritorno di Marvin Zeegelaar, il Torino può cedere Soualiho Meité ma serve trovare la squadra giusta. Il Parma ha ufficializzato l’arrivo di Jasmin Kurtic dalla SPAL, coi ferraresi che ora dovranno muoversi in maniera massiccia. Il Genoa punta Birkir Bjarnason, il Lecce ha dato Riccardo Fiamozzi all’Empoli e preso Alessandro Deiola dal Cagliari.