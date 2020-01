Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 10 gennaio 2020

Tante novità dal calciomercato in Serie A nelle ultime ore, con vari affari che potrebbero essere concretizzati prima della ripresa del campionato. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Christian Eriksen assieme ad Arturo Vidal? C’è chi dice che sia possibile (vedi articolo). Le altre news principali sull’Inter riguardano l’incontro con gli agenti di Olivier Giroud (vedi articolo) e l’affare per cedere Matteo Politano al Milan che vede anche l’ingresso di altri club. Al Tottenham, per il danese, potrebbe andare Matias Vecino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Sandro Tonali del Brescia resta un obiettivo per la prossima stagione: la Juventus deve battere soprattutto la concorrenza dell’Inter, con cui si dice che possa esserci un duello anche sul nome di Federico Chiesa della Fiorentina.

CALCIOMERCATO LAZIO

Con Igli Tare che difficilmente opererà in entrata in questo mese di gennaio per la Lazio le uniche news di mercato riguardano gli esuberi in uscita. Uno di questi è Joseph Minala, che sta per tornare in Serie B per giocare con la maglia del Livorno.

CALCIOMERCATO MILAN

È fatta per il ritorno di Mattia Caldara all’Atalanta: prestito di diciotto mesi e diritto di riscatto a quindici milioni di euro. Per il momento nella trattativa non è inserito Simon Kjaer, che però può comunque fare il percorso inverso. Krzysztof Piatek piace anche al Tottenham, oltre che all’Aston Villa, in uscita Franck Kessié per il quale si è parlato di uno scambio con Politano.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Frenata per Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, anche se il difensore resta in uscita e i blucerchiati cercano sempre un centrale. Diego Demme ha fatto le visite mediche in mattinata a Roma, sarà lui il primo colpo in attesa di Stanislav Lobotka. Ufficiale la cessione di Amato Ciciretti all’Empoli, continuano le trattative col Verona per Sofyan Amrabat per la prossima stagione.

CALCIOMERCATO ROMA

Roger Ibanez dell’Atalanta sembrava destinato al Bologna, ma ora c’è anche la Roma sul giovane difensore brasiliano. I giallorossi, oltre a puntare sempre Politano, provano a piazzare Juan Jesus: l’ultima squadra a cui è stato proposto è la Fiorentina.

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A è atterrato a Firenze Patrick Cutrone, che torna in Italia per giocare con la Fiorentina. Il Sassuolo può dare Gianluca Scamacca (ora in prestito all’Ascoli) al Benfica, il Verona ha trovato in Fabio Borini il rinforzo che cercava per l’attacco. La SPAL, perso Jasmin Kurtic che va al Parma, non è così certa di trattenere anche Andrea Petagna e ha visto l’obiettivo Kevin Bonifazi in campo col Torino. Il Cagliari ha ceduto Simone Pinna all’Empoli (ufficiale) e Alessandro Deiola al Lecce (da ufficializzare). Fra le operazioni minori l’Atalanta riprende Aimone Calì dal Catanzaro (andrà in prestito in Serie C) e dà Fabio Eguelfi alla Feralpisalò (era al Frosinone), la Fiorentina ha di nuovo in rosa Nicky Beloko reduce da un’esperienza al Gent.